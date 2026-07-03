Житель Самарской области перевез через границу три авто без уплаты 22 млн рублей

Машины планировалось перепродать. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

42-летнего жителя Самарской области обвиняют в уклонении от уплаты таможенных платежей в особо крупном размере. Сумма превысила 22 миллиона рублей. Об этом сообщает Приволжская транспортная прокуратура.

«В 2023 и 2024 годах директор коммерческой фирмы организовал покупку за рубежом и ввоз на территорию России трех автомобилей. В таможенный орган он представил недостоверные сведения о ввозе транспортных средств для личного пользования», – рассказали в пресс-службе.

На самом деле машины планировалось перепродать. Мужчина специально предоставил ложную информацию, чтобы не оплачивать таможенные платежи. Из-за этого на него было заведено уголовное дело. Сейчас оно расследовано и направлено в Первомайский районный суд Владивостока.

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