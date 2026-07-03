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НовостиОбщество3 июля 2026 8:36

Житель Самарской области перевез через границу три авто без уплаты 22 млн рублей

Во Владивостоке мужчина из Самарской области не оплатил таможенные платежи, его ждет суд
Ирина СИНЕГУБОВА
Машины планировалось перепродать.

Машины планировалось перепродать.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

42-летнего жителя Самарской области обвиняют в уклонении от уплаты таможенных платежей в особо крупном размере. Сумма превысила 22 миллиона рублей. Об этом сообщает Приволжская транспортная прокуратура.

«В 2023 и 2024 годах директор коммерческой фирмы организовал покупку за рубежом и ввоз на территорию России трех автомобилей. В таможенный орган он представил недостоверные сведения о ввозе транспортных средств для личного пользования», – рассказали в пресс-службе.

На самом деле машины планировалось перепродать. Мужчина специально предоставил ложную информацию, чтобы не оплачивать таможенные платежи. Из-за этого на него было заведено уголовное дело. Сейчас оно расследовано и направлено в Первомайский районный суд Владивостока.

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