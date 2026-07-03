Жительница Самары отдала мошенникам 400 тысяч ради встречи с певицей

Аферист убедил самарчанку, что певица выделила ее среди поклонников Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самаре завели уголовное дело о мошенничестве в отношении 54-летней сотрудницы клининговой компании, которая перевела аферистам более 400 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

«Женщина месяц вела переписку в соцсети с мужчиной, который назвался руководителем зарубежной певицы. Он внушил ей, что артистка желает встретиться с ней лично», – рассказали в ведомстве.

Для женщины, которая жила обычной скромной жизнью, такие слова казались чудом. Мошенник же просил деньги на организационные расходы и выманил так крупную сумму.

У пострадавшей своих средств не было, она взяла в долг у знакомых. Женщина надеялась, что после гастролей певицы ей все вернут, но когда лжепредставитель исчез и перестал отвечать на сообщения, она поняла, что стала жертвой обмана, и пошла в полицию.

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