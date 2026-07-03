В Самарской области мужчина, вернувшись из командировки, застал сожительницу с другим и убил их. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самарской области отправили под арест обвиняемого в двойном убийстве. Он с помощью табурета расправился со своей 47-летней сожительницей и ее 44-летним любовником. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Самарской области.

Все случилось в селе Красноармейское. По версии следствия, в ночь на 1 июля 49-летний местный житель вернулся домой из командировки и застал там свою сожительницу с другим мужчиной. Ревность вдарила ему в голову, и он схватился за табурет. Обвиняемый несколько раз ударил им мужчину по голове. От полученных травм тот скончался на месте. После этого нападавший стал избивать табуретом и сожительницу — бил по лицу и затылку. Впоследствии женщину доставили в больницу, но медикам не удалось ее спасти. Она умерла спустя несколько часов.

«Следователем следственного отдела по Чапаевску предъявлено обвинение 49-летнему мужчине в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство двух лиц», - сообщили в пресс-службе СУ СК по Самарской области.

Сейчас ведется следствие. На его время Красноармейский районный суд избрал мужчине меру пресечения в виде заключения под стражу на 1 месяц 29 суток. Он будет находиться в СИЗО по 31 августа 2026 года.

Ревнивец убил табуретом сожительницу и ее любовника в Самарской области Видео: СУ СК по Самарской области

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал