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НовостиОбщество3 июля 2026 9:36

Самарская область получила высокую оценку со стороны управления президента РФ

Вячеслав Федорищев и Александр Стариков обсудили итоги проверки работы с обращениями жителей Самарской области
Ирина МОРСКАЯ
Региональное правительство планирует донастроить техническую часть.

Региональное правительство планирует донастроить техническую часть.

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев и заместитель начальника управления президента России по работе с обращениями граждан и организаций Александр Стариков провели рабочую встречу. Речь шла об обратной связи с жителями региона.

«Для нас эта работа - один из самых важнейших приоритетов. Мы через систему ЦУР настроили работу так, чтобы все получали ответ быстро и компетентно. Я опубликовал свой личный телефон в МАКС, на него в день мне приходит 100-150 обращений, их все лично читаю в течение дня, пересылаю министрам, главам городов. Они знают, что я их прочитал и потом спрошу, как выполняется то или иное поручение», - рассказал глава региона.

Региональное правительство планирует донастроить техническую часть, чтобы каналы связи работали еще надежнее. На встрече речь шла об итогах проверки, которые несколько дней проводились в администрации губернатора Самарской области, мэриях областного центра, Тольятти, а также в нескольких министерствах.

«В целом оценка достаточно положительная. Видно, что сделано уже много. Мы в позитивном ключе отмечаем то, что регион внедрил», - подвел итоги Стариков.

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