Самарская область вошла в топ-10 креативных регионов России

Доля креативного сектора в экономике региона достигает почти 4 % Фото: минэкономразвития СО

Самарская область заняла 10 место в рейтинге креативных индустрий среди регионов России по итогам 2025 года. Наиболее массовые направления региона: ИТ разработка, реклама, дизайн, медиа, архитектурные услуги.

«Креативные индустрии стали важной движущей силой экономики области. Сектор активно растет, динамика последних лет это подтверждает. Продолжим развивать это направление в диалоге с бизнес-сообществом», – подчеркнул министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.

Оценивали уровень социально-экономического развития, инфраструктуру, образовательную среду, активность профессиональных сообществ и механизмы поддержки. Доля креативного сектора в экономике региона достигает почти 4 %. В нем числится свыше 10 тысяч предприятий, на которых трудятся более 80 тысяч человек, что составляет свыше 7 % занятых в области.

Поддержка предпринимателей ведется в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Получить консультацию можно в центрах «Мой бизнес».

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