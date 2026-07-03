В Самарской области пенсионера ждет суд за надругательство над телом знакомого

Расследование дела об убийстве пенсионера и надругательстве над его телом завершено. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самарской области предстанет перед судом 76-летний местный житель. Его обвиняют в убийстве знакомого и надругательстве над его телом. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Самарской области.

По данным следствия, все произошло 24 января 2026 года в Кинель-Черкасском районе. В тот день пенсионер вместе со своим 70-летним знакомым устроил посиделки в бане. Мужчины выпивали, но в какой-тот момент между ними вспыхнула ссора. Словесная перепалка переросла в драку. Травмы от ударов обвиняемого оказались смертельными. После того, как знакомый мужчины скончался, тот, по версии следователей, расчленил его тело и выкинул в выгребную яму.

Недавно расследование дела было завершено. В ближайшее время все материалы будут направлены на рассмотрение в суд. Пенсионеру может грозить длительное тюремное заключение.

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