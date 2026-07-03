На самарской набережной прошла «Гонка победителей»

На Самарской набережной состоялся региональный этап всероссийского праздника «Гонка победителей». Участниками стали ветераны боевых действий и члены их семей, сообщает пресс-служба минспорта региона.
«В регионе за победу боролись пять команд по девять участников в каждой», – говорится в сообщении.
Спортсмены соревновались в гребле на Ял-6, лазертаге, морской комбинированной эстафете, сборе туристической палатки, викторине и гонке на гребных тренажерах. Соревнования пройдут впервые. Их организуют сразу в нескольких регионах страны.
Мероприятие приурочили ко Дню ветеранов боевых действий. Организаторами выступили Федерация гребного спорта и морского многоборья из Москвы, а также самарский филиал госфонда.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ
Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи
Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал