Регионы России стали активнее пользоваться кикшерингом

Молодежь до 24 лет арендует электросамокаты реже старших поколений россиян / Фото: предоставлено пресс-службой ПАО "МегаФон"

Городские сервисы аренды самокатов становятся все популярнее у жителей России. В топ регионов по интересу к кикшерингу вошли Екатеринбург, Новосибирск, Красноярск и Нижний Новгород. При этом молодежь до 24 лет арендует электросамокаты реже старших поколений россиян, выяснили аналитики МегаФона и кикшеринга Whoosh на основе обезличенных данных пользователей.

На первом месте в топе регионов по числу жителей, арендующих городские самокаты, оказалась Москва, Краснодарский край, где сезон круглогодичный, и Санкт-Петербург. В топ по использованию кикшеринга также вошли Екатеринбург, Новосибирск, Красноярск и Нижний Новгород.

Согласно исследованию, основная аудитория сервисов кикшеринга — мужчины, на них приходится около 70%. Женщины пользуются кикшерингом и велопрокатами заметно реже, однако их доля постепенно растет в старших возрастных группах. Так, среди пользователей 18–24 лет женщины составляют 21%, то в группе 35–44 лет — уже 23%, а среди абонентов 55–64 лет — 34%.

Самые активные пользователи сервисов, как выяснили аналитики, — это россияне 35–44 лет (40%). Еще 32% приходятся возрастную категорию 25–34 года. Доля жителей страны от 45 до 54 лет составляет 14%. При этом на молодежную категорию (18-24 года) приходится лишь 13%. Россияне старше 65 лет также пользуются кикшерингом, но их доля составляет около 1%.

Между тем в регионах заметно различается гендерный состав пользователей. Наибольшая доля женщин среди пользователей городских самокатов зафиксирована в Волгоградской (30%), Пензенской (29%) и Брянской областях (28%). А самая высокая доля мужчин — в Новосибирской (по 82%) и Челябинской областях (81%).

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