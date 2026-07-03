Еще четыре здания в Самаре стали объектами культурного наследия

Ранее здания числились в реестре выявленных ОКН Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Еще четыре здания в Самаре защитили от сноса: их признали объектами культурного наследия. Документы об этом подготовили в Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Самарской области. Ранее здания числились в реестре выявленных ОКН, но теперь их включили в единый реестр для таких объектов.

Памятниками архитектуры официально признали дом на участке Крашенинникова по улице Чапаевской 1901 года постройки, дом Савельева по улице Самарской 1868 года постройки. Также в реестр включили два здания на улице Степана Разина – дом Козмодемьянского 1880-х годов постройки и дом мещанина Васильева 1888 года постройки.

В отношении зданий введены ограничения, там запрещено капстроительство и работы, которые не помогают сохранить историческое наследие.

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