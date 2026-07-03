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НовостиОбщество3 июля 2026 10:47

Самарские журналисты могут подать заявку на конкурс «Многоликая Россия»

Журналистов из Самары приглашают поучаствовать в конкурсе о культуре и традициях народов
Александра ТАЙБАТРОВА
Заявки на конкурс принимают до 1 сентября

Заявки на конкурс принимают до 1 сентября

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Стартовал прием заявок на журналистский конкурс «Многоликая Россия», организатором которого является агентство «Татмедиа». Самарских журналистов приглашают подать заявки на конкурс и представить свои работы, посвященные культуре и традициям народов России.

«Конкурс проводится с целью содействия популяризации и сохранению национальных традиций народов России», – говорят организаторы.

Заявки на конкурс принимают до 1 сентября. Можно отправлять циклы телесюжетов, радиопередач, публикаций в печатных изданиях и интернет-СМИ, телепроекты, детско-юношеские проекты, серии фоторабот и т.д. Призеры в каждой номинации получат денежные призы, также будет определен один обладатель гран-при.

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