В Самаре женщина за рулем Hyundai Tucson устроила массовое ДТП

Женщина за рулем Hyundai Tucson не справилась с управлением Фото: ГУ МВД по Самарской области

В Самаре 2 июля столкнулись три автомобиля в 15:48 на улице Ново-Вокзальной. Пострадала 40-летняя женщина за рулем Hyundai Tucson, ей назначили стационарное лечение, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

«Самарчанка за рулем Hyundai Tucson при перестроении возле дома № 15 врезалась в BELGEE X50, которым управлял 48-летний мужчина. От удара Hyundai отбросило на Toyota RAV4 под управлением 62-летнего водителя», – рассказали в ведомстве.

Женщина за рулем Hyundai Tucson не справилась с управлением. Она перестраивалась и допустила столкновение с попутным автомобилем. На месте работали сотрудники ведомства, обстоятельства аварии уточняются.

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