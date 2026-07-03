Сергей Безбогов назвал ключевые условия для развития обмена данными между банками

Сергей Безбогов принял участие в Финансовом конгрессе Банка России / Фото: предоставлено пресс-службой ВТБ

Заместитель руководителя технологического блока ВТБ Сергей Безбогов перечислил пять основных инфраструктурных и законодательных решений, которые необходимы для масштабирования Open API в России. Об этом он рассказал на Финансовом конгрессе Банка России.

Open API — это технология для быстрого и безопасного обмена данными между разными компаниями. Для внедрения этого инструмента в финансовой сфере Банк России разработал концепцию, согласно которой Open API будут использоваться на банковском, страховом, брокерском и микрофинансовом рынках.

По словам Сергея Безбогова, среди ключевых условий для развития обмена данными между банками: законодательная база, стандарты обмена данными, равноудаленный независимый оператор, платформа коммерческих согласий и базовые минимальные стандартизированные процессы подключения.

Безбогов также призвал все банки вовлечься в процесс разработки и пилотирования стандартов Open API, в первую очередь для юридических лиц: «Технология Open API особенно актуальная для бизнеса, а стандарты необходимы для запуска этого функционала как для крупных компаний, так и для представителей малого и среднего бизнеса».

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