В Самаре ликвидировали нелегальную лоточную торговлю на Пугачевском тракте

Стихийный рынок существует на этом месте не первый год Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самаре пресекли незаконную лоточную торговлю на Пугачевском тракте по просьбе жителей ближайших домов. Рейд провели представители административной комиссии Куйбышевского района и полиция, сообщает «Самара-ГИС».

«Ящики и горшки с рассадой продавцы расставляют прямо на дороге. Из-за этого молодые мамы не могут проехать с колясками, а в конце дня остается много мусора», – говорится в сообщении.

Стихийный рынок существует на этом месте не первый год. Уличные торговцы предлагают покупателям самые разные товары от старых монет до посуды, продуктов и цветочной рассады.

По закону розничная торговля на территории общего пользования вне отведенных мест запрещена. В отношении нарушителей принимают меры: за первое физлицу грозит штраф от 1,5 до 3,5 тысячи рублей, за повторное 5 тысяч рублей. Для юрлиц сумма взыскания может достигать 200 тысяч рублей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал