Жителя Самарской области осудили за мошенничество с военным билетом

Суд приговорил мужчину к штрафу в размере 150 тысяч рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самарской области мужчину осудили за махинации с получением военного билета. К нему обратился знакомый, который попросил «помочь» с получением военного билета с отметкой о прохождении военной службы. За это он перевел 717 тысяч рублей. Но у мужчины не было реальной возможности так сделать.

«Впоследствии подсудимый распорядился полученными средствами по своему усмотрению», – уточнила объединенная пресс-служба судов Самарской области.

Таким образом житель Самарской области похитил чужие деньги, но во время следствия возместил ущерб. Мужчину признали виновным в мошенничестве. Суд учел смягчающие обстоятельства, в том числе маленького ребенка, и приговорил мужчину к штрафу в размере 150 тысяч рублей, а также предоставил рассрочку на 10 месяцев. Решение еще не вступило в законную силу.

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