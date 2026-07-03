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НовостиОбщество3 июля 2026 11:24

«Квартет, которого нет»: как в Самаре встретятся Шуберт и Веберн

В Самаре пройдет первый фестиваль камерной инструментальной музыки «Лука Фест»
Елизавета ЯКОВЛЕВА
Вместо привычного исполнения целых произведений зрителям представят авторскую коллажную работу.

Вместо привычного исполнения целых произведений зрителям представят авторскую коллажную работу.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Первый фестиваль камерной инструментальной музыки «Лука Фест» пройдет в Самаре с 3 по 4 июля 2026 года. Одним из ключевых его событий станет концерт «Квартет, которого нет». Он состоится в 13:00 4 июля в галерее «Виктория» (ул. Некрасовская, 2).

Главная идея программы заключается в том, чтобы соединить во времени то, что классическая музыка разъединила по эпохам. Вместо привычного исполнения целых произведений зрителям представят авторскую коллажную работу, в которой одночастные и неоконченные шедевры квартетного жанра объединят в полноценный 4-частный цикл.

В этой музыкальной встрече сойдутся Франц Шуберт с его Quartett Satz (1820), Антон фон Веберн с Langsamer Satz (1912), ранний менуэт Шуберта D.89 № 3 (1813) и сочинение современного композитора Павла Карманова QuaREtet (1997). На одной сцене столкнутся представители романтизма, постромантизма и минимализма, что дает слушателю уникальную возможность прожить два века музыки за один час. Исполнят программу звездный состав солистов творческого объединения «Притяжение»: Михаил Фейман, Роман Викулов, Андрей Усов и Алексей Толстов.

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