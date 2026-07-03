«Квартет, которого нет»: как в Самаре встретятся Шуберт и Веберн

Вместо привычного исполнения целых произведений зрителям представят авторскую коллажную работу. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Первый фестиваль камерной инструментальной музыки «Лука Фест» пройдет в Самаре с 3 по 4 июля 2026 года. Одним из ключевых его событий станет концерт «Квартет, которого нет». Он состоится в 13:00 4 июля в галерее «Виктория» (ул. Некрасовская, 2).

Главная идея программы заключается в том, чтобы соединить во времени то, что классическая музыка разъединила по эпохам. Вместо привычного исполнения целых произведений зрителям представят авторскую коллажную работу, в которой одночастные и неоконченные шедевры квартетного жанра объединят в полноценный 4-частный цикл.

В этой музыкальной встрече сойдутся Франц Шуберт с его Quartett Satz (1820), Антон фон Веберн с Langsamer Satz (1912), ранний менуэт Шуберта D.89 № 3 (1813) и сочинение современного композитора Павла Карманова QuaREtet (1997). На одной сцене столкнутся представители романтизма, постромантизма и минимализма, что дает слушателю уникальную возможность прожить два века музыки за один час. Исполнят программу звездный состав солистов творческого объединения «Притяжение»: Михаил Фейман, Роман Викулов, Андрей Усов и Алексей Толстов.

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