В Самарской области организатора шоу с жидким азотом оштрафовали на 400 тысяч

К ведру подбежал ребенок и опрокинул его Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самарской области суд вынес приговор мужчине, который проводил «Шоу с жидким азотом» для детей. Во время представления пострадал малолетний ребенок, сообщает Самарский областной суд.

«Мужчина много лет работал с опасным веществом и понимал, насколько рискованно смешивать его с кипятком, но все равно допустил нарушение правил безопасности», – говорится в сообщении.

Летом 2025 года на базе отдыха случился несчастный случай. Он приготовил смесь из кипятка и жидкого азота в ведре и не огородил емкость от зрителей. К ведру подбежал ребенок, опрокинул его на себя и получил тяжелые ожоги.

Суд принял во внимание ряд смягчающих факторов. В итоге мужчину признали виновным и оштрафовали на 400 тысяч рублей. Приговор еще не вступил в законную силу.

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