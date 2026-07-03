Металлургическое предприятие из Самарской области нарастило выработку на 13% благодаря нацпроекту

Производительность металлургического завода напрямую влияет на снабжение предприятий топливно-энергетического комплекса Фото: предоставлено пресс-службой РЦК СО

Металлургическое предприятие «Акрон Металл Ресурс», входящее в крупный холдинг и имеющее площадки в Самаре, Тольятти и Ульяновске, завершило активную фазу внедрения бережливых технологий на пилотном участке. В рамках федерального проекта «Производительность труда» (нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика») компания оптимизировала производство сборочного комплекта барабана металлического для нефтепогружных кабелей. Эта продукция пользуется стабильным спросом по всей стране, а ее выпуск напрямую влияет на снабжение предприятий топливно-энергетического комплекса.

Совместно с экспертами Регионального центра компетенций Самарской области специалисты завода провели диагностику потока и устранили основные потери. На участке навели порядок по системе 5С, внедрили стандартизированные операции и почасовой производственный анализ.

Ключевым решением стал перенос листогибочного станка мощностью 63 тонны. Раньше он находился в соседнем цехе, что увеличивало время транспортировки. После перемещения техники в непосредственную близость к сборочному участку дистанция перемещения материалов сократилась на 21,8%, а затраты времени на транспортировку на 5,5%. Выработка на пилотном участке выросла на 13,4%.

«Главная задача для нас - удовлетворение растущего спроса за счёт сокращения времени выполнения заказов, - отметил начальник производства ООО «Акрон Металл Ресурс» Вячеслав Симонов. - Внедрение методик улучшения процессов сделало производство прозрачным и предсказуемым. Теперь каждый сотрудник знает свою зону ответственности, мы подготовили матрицу компетенций и внедрили автономное обслуживание - это основа для дальнейшего роста».

Самарская область - один из лидеров в стране по реализации федерального проекта «Производительность труда». С момента старта в 2018 году к нему присоединились более 220 предприятий региона, в том числе, восемь с начала 2026 года. Более 3,5 тысяч сотрудников прошли обучение инструментам бережливого производства. Совокупный экономический эффект от внедрения этих технологий превысил 3 млрд рублей.

«Все больше компаний Самарской области видят реальную пользу от данных мер господдержки», - подчеркнул врио министра промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков.

Участие в проекте бесплатное. Подробности - на сайтах производительность.рф и эффективность.рф.