Пожарные ликвидировали возгорание на площади 20 квадратных метров Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Автозаводском районе Тольятти днем 2 июля произошел пожар. У административного здания на улице Коммунальной, 46 загорелся фасад, рассказали в МЧС Самарской области.

«Пожарно-спасательные подразделения оперативно ликвидировали возгорание на площади 20 квадратных метров», – уточнила пресс-служба регионального МЧС.

В Тольятти загорелось административное здание из-за сварочных работ. Видео: МЧС Самарской области

Оказалось, что пожар произошел из-за нарушений пожарной безопасности при сварочных работах. Виновника происшествия привлекут к административной ответственности. К счастью, пожар обошелся без жертв.

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