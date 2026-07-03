Россияне рассказали, на что будут жить на пенсии

После завершения карьеры россияне в среднем хотели бы своими силами обеспечить себе 65,8 тысячи рублей в месяц Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Большинство россиян на пенсии не планируют жить только на выплаты от государства. Люди хотят сохранить доход после завершения карьеры за счет работы, собственных накоплений и инвестиций, выяснил СберНПФ к Финансовому конгрессу Банка России.

Исследование показало, что даже после выхода на пенсию россияне не планируют полностью уходить с рынка труда. По оценке респондентов, почти треть будущего дохода (30%) будет приносить работа по найму. Еще 26% составит пенсия от государства, 13% — личные сбережения на вкладах и в программе долгосрочных сбережений. Остальное, по ожиданиям опрошенных, дадут инвестиции, предпринимательство, сдача недвижимости в аренду и помощь детей.

Свыше половины (58%) опрошенных заявили, что хотели бы обеспечить себе до 50 тысяч рублей ежемесячного дохода на пенсии за счет собственных сбережений и инвестиций. Каждый пятый (22%) рассчитывает на 71-100 тысяч рублей в месяц, каждый десятый (11%) — 51-70 тысяч рублей. Еще 9% ориентируются на сумму свыше 100 тысяч рублей.

«После завершения карьеры россияне в среднем хотели бы своими силами обеспечить себе 65,8 тысячи рублей в месяц и 5,5 млн рублей капитала за счет собственных сбережений и инвестиций. Самые высокие финансовые ожидания озвучила молодежь. Респонденты 18-30 лет хотят получать 90 тысяч рублей в месяц и сформировать капитал в 8 млн рублей», - рассказал старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка Руслан Вестеровский.

Самые высокие ожидания по будущему доходу озвучили жители Москвы — 122 тысячи рублей в месяц. Следом идут Санкт-Петербург (96 тысяч рублей), Красноярск (93 тысячи рублей), Кемерово (93 тысячи рублей) и Ростов-на-Дону (90 тысяч рублей).

По размеру желаемого капитала лидирует Тюмень. Там горожане хотели бы накопить к завершению карьеры 10,3 млн рублей. В Тольятти назвали сумму в 9,8 млн рублей, в Москве — 9,1 млн рублей. Замыкают пятерку Астрахань и Санкт-Петербург, жители которых ориентируются на 8,2 млн рублей.

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