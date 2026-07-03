В Самаре восстановили благоустройство на 951 объекте после ремонта теплосетей

Энергетики восстанавливают территорию в том же виде, какой она была до проведения ремонтных работ / Фото: vk.com/t_plus_samara

В Самаре привели в порядок 941 объект, где ранее проводился ремонт тепловых сетей. При восстановлении благоустройства рабочие засыпают места раскопок черноземом и сажают газон. При необходимости укладывают асфальт и устанавливают бордюры. Об этом сообщает самарский филиал «Т Плюс».

«Мы восстанавливаем территорию в том же виде, какой она была до проведения ремонтных работ. Единственное, от чего мы отказались, – возврат зеленых насаждений в охранных зонах теплосетей. Дело в том, что корневая система деревьев и крупных кустарников разрушает строительные конструкции и приводит к инцидентам в системах теплоснабжения», – отметил директор самарского филиала «Т Плюс» Марат Феткуллов.

Восстановить благоустройство осталось еще на 167 участках ремонта. Эти работы планируется выполнить до конца июля.

Напомним, с 3 июля в Самаре стартовали гидравлические испытания второй тепломагистрали Самарской ТЭЦ и теплосетей верхней зоны Безымянской отопительной котельной. Их проводят для выявления слабых мест. В связи с этим не исключены повторные вскрытия грунта для ремонта. Из-за этого сроки восстановления благоустройства могут скорректировать.

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