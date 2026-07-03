Двое рабочих погибли при проверке врезки в колодце в Саратове

Тела погибших из колодца доставали спасатели / Фото: Служба спасения Саратовской области

Утром в пятницу, 3 июля 2026 года, в Кировском районе Саратова произошло ЧП. Там в колодце на улице Технической нашли без сознания двоих мужчин. К сожалению, спасти их не удалось. Доставать погибших на поверхность пришлось сотрудникам областной службы спасения.

По предварительным данным, рабочие спустились в колодец городской водопроводной сети для проверки врезки. На них не было средств индивидуальной защиты. Из-за чего мужчины потеряли сознание и скончались внутри колодца.

По данному факту следователи завели уголовное дело по статье 143 УК РФ «Нарушение требований охраны труда, повлекшее смерть двух и более лиц», сообщает телеканал «Саратов 24». Максимальное наказание, которое по ней грозит, - до 5 лет лишения свободы. В настоящее время правоохранители продолжают выяснять все обстоятельства случившегося. Ведется следствие.

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