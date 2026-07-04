Тольяттинские автокомпонентные предприятия повысили эффективность с помощью бережливых технологий

Внедрение бережливых технологий улучшает производственные показатели.

Три тольяттинских предприятия - ООО «УМКА», ООО «Ампресс» и ООО «Суммато» - завершили оптимизацию пилотных участков в рамках федерального проекта «Производительность труда».

Результаты уже ощутимы.

ООО «УМКА» увеличило выработку на потоке «Петли дверей профильные со сборкой» на 10 % за счет внедрения 5С, стандартизированной работы и системы «Андон». ООО «Ампресс» сократило время протекания процесса на 23 %, а запасы незавершенной продукции — на 25 % на участке холодной листовой штамповки и сварки. ООО «Суммато» добилось роста выработки на 11 %, снижения времени процессов на 7,5 % и уменьшения НЗП почти на 7 % на потоке «Тросовый механизм».

Предприятия поставляют комплектующие для АвтоВАЗа, ГАЗа и других крупных заводов. Теперь они планируют тиражировать успешные практики на других участках.

По словам врио министра промышленности и торговли Самарской области Дениса Гуркова, федеральный проект «Производительность труда» становится одним из ключевых инструментов модернизации российской промышленности.

- Бережливое производство работает там, где есть дисциплина. Предприятия выбрали сложные, ресурсоемкие продукты и за счет диагностики и обучения персонала получили реальный рост. Это вклад в устойчивость всей цепочки поставок АвтоВАЗа, - отметил Гурков.

В Самарской области за семь лет в проекте поучаствовали более 220 компаний. Совокупный экономический эффект превысил 3 млрд рублей. В среднем по региону время производственных процессов сократилось на 33 %, запасы НЗП — на 36 %, а выработка на одного сотрудника выросла на 37 %.

Подробнее об участии в проекте – на сайтах производительность.рф и эффективность.рф.