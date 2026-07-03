Два жителя Самарской области незаконно давали иностранцам работу и жилье

ФСБ Самарской области пресекла незаконную деятельность двух жителей региона. Они предоставляли иностранцам рабочие места и жилье. При этом работников из-за рубежа не ставили на миграционный учет, у них не было документов для пребывания и работы на территории нашей страны.
«В отношении жителей региона завели уголовное дело за организацию незаконной миграции», – прокомментировал пресс-служба регионального ФСБ.
Сейчас выясняют все обстоятельства этого преступления. ФСБ Самарской области регулярно выявляет подобные правонарушения.
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