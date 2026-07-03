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НовостиСпорт3 июля 2026 12:52

«Акрон» интересуется Захаром Федоровым

Захар Федоров может перейти из «Сочи» в «Акрон»
Роман ГЕРАСЬКОВ
«Акрон» и еще два клуба следят за Федоровым. Фото: ФК «Сочи»

«Акрон» и еще два клуба следят за Федоровым. Фото: ФК «Сочи»

Тольяттинский «Акрон» рассматривает возможность подписать нападающего «Сочи» Захара Федорова. Об этом сообщает Metaratings.ru.

«Акрон», «Балтика» и «Факел» интересуются 21-летним нападающим «Сочи» Захаром Федоровым и готовы арендовать футболиста», - сказано в сообщении.

Захар Федоров воспитанник «Томи». В системе «Сочи» нападающий выступает с 2021 года. За основную команду южан Федоров провел 29 матчей, в которых отметился двумя голами и двумя результативными передачам.

«Акрон» завершил сезон 2025/26 на 13 месте, но сохранил прописку в РПЛ по итогам стыковых матчей с «Ротором». «Сочи» финишировал в прошедшем сезон последним и вылетел из Премьер-лиги.