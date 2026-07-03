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НовостиОбщество3 июля 2026 13:20

Уголовное дело завели в Самарской области из-за долга за газ на 3,3 млн рублей

Под Самарой компания полтора года не платила за газ
Александра ТАЙБАТРОВА
Деньги со счетов компания потратила на другие нужды

Деньги со счетов компания потратила на другие нужды

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самарской области компания, которая предоставляет коммунальные услуги населению, накопила большой долг за газ. Она заключила договор с поставщиком ресурсов, регулярно получала платежи от жителей, но свои счета не оплачивала полтора года, с января 2025 по июнь 2026 года. Нарушение выявила прокуратура.

«Сумма долга составила более 3,3 миллионов рублей», – уточнила пресс-служба облпрокуратуры.

Деньги со счетов компания потратила на другие нужды.

После прокурорской проверки материалы направили в органы предварительного следствия, где заведено уголовное дело о причинении имущественного ущерба. Прокуратура будет контролировать его расследование и результаты.

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