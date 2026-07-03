Уголовное дело завели в Самарской области из-за долга за газ на 3,3 млн рублей

Деньги со счетов компания потратила на другие нужды Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самарской области компания, которая предоставляет коммунальные услуги населению, накопила большой долг за газ. Она заключила договор с поставщиком ресурсов, регулярно получала платежи от жителей, но свои счета не оплачивала полтора года, с января 2025 по июнь 2026 года. Нарушение выявила прокуратура.

«Сумма долга составила более 3,3 миллионов рублей», – уточнила пресс-служба облпрокуратуры.

Деньги со счетов компания потратила на другие нужды.

После прокурорской проверки материалы направили в органы предварительного следствия, где заведено уголовное дело о причинении имущественного ущерба. Прокуратура будет контролировать его расследование и результаты.

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