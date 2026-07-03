Губернатор Самарской области принял участие в заседании Совета округа

Комплексная система поддержки в Самарской области охватывает более 28 тысяч человек. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В пятницу, 3 июля, в Пензе прошло заседание Совета округа, в котором принял участие губернатор Вячеслав Федорищев. Под председательством полномочного представителя президента РФ в ПФО Игоря Комарова обсуждалось совершенствование подходов к социализации и поддержке участников СВО с семьями. Глава региона внес предложения по совершенствованию подходов.

«Комплексная система поддержки в Самарской области охватывает более 28 тысяч человек, у нас действуют 47 мер. Крайне важно постоянно совершенствовать механизмы помощи, опираясь на обратную связь от самих бойцов. Мы работаем сообща», – рассказал Федорищев.

По инициативе участников региональной программы «Школа героев» реализуется проект «Сердце Воина». В рамках него бойцам предоставляются психологическая помощь и сопровождение в трудоустройстве. Всего открыто 54 кабинета психологической помощи на базе учреждений соцобслуживания и кадровых центров.

Для поддержки бизнес-инициатив военнослужащих запущена программа «СВОё Дело. Самарская область» с грантами до 500 тысяч рублей. Также есть грант «Агромотиватор» на развитие собственного дела в сельском хозяйстве. Новые предложения касались программы содействия предпринимательской активности ветеранов СВО через соцконтракт, цифровые решения в MAX и др.

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