На время проверки теплосетей будет ограничена подача горячей воды в жилые дома, соцобъекты и предприятия. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Тольятти на следующей неделе проведут заключительный этап гидравлических испытаний тепловых сетей от ТЭЦ ВАЗа. На период опрессовки, который продлится с 6 по 12 июля 2026 года, в ряде домов, соцучреждений и предприятий отключат горячую воду, сообщает самарский филиал «Т Плюс».

Гидравлические испытания проводят для выявления слабых участков коммуникаций, чтобы заменить их в первую очередь. Этот вид работ — важная часть подготовки к предстоящему отопительному сезону.

На время проверки теплосетей будет ограничена подача ГВС в жилые дома, соцобъекты и предприятия, которые расположены в границах улиц Вокзальной, Борковской, Южного шоссе, Свердлова, Полякова, Ворошилова и 40 лет Победы. Горячую воду тольяттинцам вернут после устранения выявленных дефектов.

Энергетики призывают жителей Тольятти не находиться рядом с трубами надземной прокладки и люками теплокамер, не оставлять в охранных зонах теплотрасс авто и другое имущество, а также напомнить детям об опасности игр вблизи энергообъектов.

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