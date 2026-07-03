Разведение костров, скалолазание и повреждение краснокнижного папоротника: нарушения туристов в памятниках природы Самарской области

Всего составлено восемь материалов. Фото: минприроды Самарской области

В Самарской области ведется дополнительное патрулирование на пяти наиболее посещаемых особо охраняемых территорий. Речь идет о Малоусинских нагорных сосняках и дубравах, Рачейских скалах, Семи ключей, Рачейской тайге и Подвальских террас. Координаторы уже пресекли более 20 нарушений, сообщили в минприроды региона.

«Основные нарушения связаны с проездом транспорта, установкой палаток, разведением костров, пикников и скалолазанием на «Рачейских скалах», которое повреждает краснокнижный вид папоротника», – рассказали в пресс-службе.

Всего составлено восемь материалов, запросы направлены в полицию. При этом отмечается, что ежегодная профилактика дает результаты. Так, в этом году появились первые байкеры и квадрациклисты, которые оставляют технику и посещают памятники природы пешком.

При этом наблюдается рост числа посетителей с собаками, это создает беспокойство для колонии сурка-байбака на «Подвальских террасах». Люди пытаются подкармливать зверьков и кладут мусор в норы.

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