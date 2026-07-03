Журналиста Олега Новикова посмертно наградили орденом Мужества в Тольятти

Награду передали в военкомате Тольятти вдове Новикова Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Журналиста из Самарской области Олега Новикова наградили орденом Мужества посмертно. Награду передали в военкомате Тольятти его вдове.

Напомним, что в конце 2025 года стало известно о гибели Новикова в зоне СВО. До этого он с мая 2025 года числился пропавшим без вести. Ранее он участвовал в боевых действиях в Афганистане и Югославии. Имел немало государственных наград, и теперь их число увеличилось еще на одну.

Вдова Олега Новикова рассказала, что она с друзьями погибшего бойца хочет установить мемориальную доску в его честь. Она могла бы появиться на фасаде школы №36, где он учился. Об этом пишет «Волга Ньюс»: в этом издании Олег Новиков проработал много лет.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал