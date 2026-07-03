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НовостиОбщество3 июля 2026 15:06

На ремонт Кировского трамвайного депо в Самаре потратят 3,5 миллиона рублей

В Самаре ищут подрядчика для ремонта зданий депо
Александра ТАЙБАТРОВА
Ремонт займет 30 дней после подписания договора. Фото: дептранс Самары

Ремонт займет 30 дней после подписания договора. Фото: дептранс Самары

В Самаре выделят 3,5 миллиона рублей на ремонт зданий Кировского трамвайного депо на улице Физкультурной, 1Б. Заказчиком работ выступает ТТУ Самары, информация размещена на госзакупках.

«Максимальное значение цены договора составляет 3,5 миллиона рублей», – говорится в аукционной документации.

Подрядчику нужно будет отремонтировать здания склада, инструментальной мастерской, отдела эксплуатации, гаража службы пути, проходной. На это у него будет 30 календарных дней с момента заключения договора. Аукцион проведут 13 июля.

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