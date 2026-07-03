Подрядчика для консервации дома Тимофеева ищут в Самаре

Объект культурного наследия не эксплуатируют с 1990 года Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самаре планируют законсервировать дом Тимофеева, расположенный на улице Куйбышева, 38, литера А. Подрядчика, который выполнит проектирование первоочередных противоаварийных работ ищут на госзакупках.

«Начальная цена аукциона составляет 1,1 миллионов рублей», – говорится в аукционной документации.

Дом Тимофеева является объектом культурного наследия. Он был построен в 1851 году, а в 1903 его реконструировали и достроили. Здание является двухэтажным и имеет подвальный этаж.

Объект культурного наследия не эксплуатируют с 1990 года, сейчас его состояние оценивают как руинированное.

На проектирование консервации дома Тимофеева дают пять месяцев. Определить подрядчика планируют 14 июля.

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