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НовостиОбщество3 июля 2026 16:10

В Самаре одобрили строительство автозаправки на улице Мичурина

Жители Самары поддержали строительство новой АЗС
Александра ТАЙБАТРОВА
Под АЗС хотят отдать участок площадью 1353 квадратных метра в Октябрьском районе

Под АЗС хотят отдать участок площадью 1353 квадратных метра в Октябрьском районе

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самаре жители поддержали строительство новой автозаправочной станции на улице Мичурина. Общественные обсуждения на эту тему проводила мэрия, их результаты опубликовали 2 июля.

Судя по документам, под АЗС хотят отдать участок площадью 1353 квадратных метра в Октябрьском районе.

Участники обсуждений отметили, что часто на заправку приходится ехать в промышленные зоны и тратить на это много времени. Поэтому они поддержали строительство АЗС в жилом районе, так как это важно для мобильности жителей.

Обсуждения признали состоявшимися, многие замечания решили учесть, так как они являются целесообразными.

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