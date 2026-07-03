В Самаре одобрили строительство автозаправки на улице Мичурина

Под АЗС хотят отдать участок площадью 1353 квадратных метра в Октябрьском районе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самаре жители поддержали строительство новой автозаправочной станции на улице Мичурина. Общественные обсуждения на эту тему проводила мэрия, их результаты опубликовали 2 июля.

Судя по документам, под АЗС хотят отдать участок площадью 1353 квадратных метра в Октябрьском районе.

Участники обсуждений отметили, что часто на заправку приходится ехать в промышленные зоны и тратить на это много времени. Поэтому они поддержали строительство АЗС в жилом районе, так как это важно для мобильности жителей.

Обсуждения признали состоявшимися, многие замечания решили учесть, так как они являются целесообразными.

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