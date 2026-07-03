Экспертиза ДНК помогла поймать похитителя бензогенератора в Тольятти

Скоро это дело рассмотрит Центральный районный суд Тольятти Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В июле 2021 года в Тольятти похитили бензогенератор из строительного вагончика. Преступник оставил после себя окровавленную майку, также его кровь была на ручке двери. Почти пять лет преступление оставалось нераскрытым. Биоматериал изъяли, чтобы провести генетическую экспертизу и сверить базы данных.

«В апреле 2026 года личность подозреваемого была установлена», – сообщила пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Оказалось, что к преступлению причастен житель Тольятти, который ранее уже был судим за кражи. Мужчина признал свою вину, рассказал, что разбил стекло, чтобы попасть в строительный вагончик, и поранил правую руку.

Скоро это дело рассмотрит Центральный районный суд Тольятти.

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