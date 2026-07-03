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НовостиОбщество3 июля 2026 17:06

Самарская область вошла в топ популярных направлений для отдыха на выходные

Россияне все чаще выбирают Самарскую область для загородного отдыха
Александра ТАЙБАТРОВА
Все более популярным становится загородный отдых

Все более популярным становится загородный отдых

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В этом году россияне летом либо едут в короткие поездки на выходные, либо отправляются в отпуск примерно на 11 дней. Все более популярным становится загородный отдых, и многие туристы выбирают Самарскую область. К таким выводам пришли аналитики сервиса Авито Путешествия.

«Для короткого загородного отдыха россияне чаще всего выбирают Московскую и Ленинградскую области, Краснодарский край, Башкортостан и Самарскую область», – говорится в исследовании.

В такую поездку россияне отправляются, чтобы сменить обстановку, провести время с друзьями, отметить праздник, но не тратить много времени на дорогу.

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