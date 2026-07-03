Самарская область вошла в топ популярных направлений для отдыха на выходные

Все более популярным становится загородный отдых Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В этом году россияне летом либо едут в короткие поездки на выходные, либо отправляются в отпуск примерно на 11 дней. Все более популярным становится загородный отдых, и многие туристы выбирают Самарскую область. К таким выводам пришли аналитики сервиса Авито Путешествия.

«Для короткого загородного отдыха россияне чаще всего выбирают Московскую и Ленинградскую области, Краснодарский край, Башкортостан и Самарскую область», – говорится в исследовании.

В такую поездку россияне отправляются, чтобы сменить обстановку, провести время с друзьями, отметить праздник, но не тратить много времени на дорогу.

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