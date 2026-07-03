С 20.00 10 июля до 05.00 13 июля планируется ограничить движение в сторону Московского шоссе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самаре с 20.00 3 июля изменилась схема движения на пересечении улицы Ставропольской, об этом сообщает мэрия. До 05.00 6 июля будет закрыт проезд для всех видов транспорта в направлении проспекта Кирова. Ограничения связаны со стартом первой фазы ремонта трамвайных путей на перекрестке.

«С 20.00 10 июля до 05.00 13 июля планируется ограничить движение в сторону Московского шоссе», – анонсировала пресс-служба городской администрации.

В это время трамваи №13, №21, №25 с 22.00 до 05.00 не будут ездить на участке улицы Ставропольской между улицами Советская и Ново-Вокзальная. Для автобусов и маршруток на дороге оставят свободную полосу.

Самарцев и гостей города просят учитывать эту информацию при планировании поездок.

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