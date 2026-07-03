Путин наградил 2-ю гвардейскую армию из Самарской области Орденом Суворова

Награду вручили за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные личным составом Фото: Пауль ГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

2-я гвардейская общевойсковая дважды Краснознаменная армия, которая дислоцируется в Самарской области, была награждена Орденом Суворова. Указ о награждении 28 июня подписал президент России Владимир Путин.

«За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные личным составом в ходе проведения специальной военной операции», – говорится в документе.

Напомним, что 2-я гвардейская армия была создана более 80 лет назад. Она участвовала в крупнейших битвах Великой Отечественной войны, а сейчас выполняет боевые задачи в зоне СВО. Власти Самарской области оказывают поддержку армии и семьям военных.

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