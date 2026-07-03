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НовостиОбщество3 июля 2026 18:39

Движение общественного транспорта приостановили в Самаре из-за ракетной опасности

В Самаре приостановили движение наземного общественного транспорта, работает только метро
Анастасия ФИЛАТОВА
Общественный транспорт временно не ходит в Самаре.

Общественный транспорт временно не ходит в Самаре.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Вечером в пятницу, 3 июля 2026 года, в Самаре приостановили движение общественного транспорта. Ограничение ввели на фоне объявления в регионе ракетной опасности.

«Движение наземного общественного транспорта приостановлено. Метро работает, вход в него для укрытия свободный», - сообщил в своем канале в МАХ глава Самары Иван Носков.

Напомним, ракетную опасность объявили в Самарской области около 22:30 3 июля. Сразу после этого были включены сирены. Жителям советуют сохранять спокойствие и укрыться в помещениях со сплошными стенами, а также не подходить к окнам.

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