В Самарской области второй раз подряд объявили ракетную опасность 4 июля 2026

Сирены включают каждый раз при ракетной опасности. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Второй раз в течение короткого срока объявлена ракетная опасность в Самарской области 4 июля 2026 года. В этот раз сирены зазвучали около трех часов ночи. До этого отбой ракетной опасности дали в половине двенадцатого накануне - 3 июля 2026 года.

Жителей во время ракетной опасности просят оставаться дома, проследовать в помещения без окон, по возможности спуститься в подвал или убежище, гражданское сооружение. При ракетной опасности не рекомендуется пользоваться лифтом, а также долгое время оставаться на открытых участках улицы.

Если вы остаетесь в квартире, можно выбрать для укрытия ванную комнату или коридор. Лучше всего сесть на пол, пригнуться. Сохраняйте спокойствие - сигнал об отмене ракетной опасности прозвучит дополнительно.

Напомним, что при ракетной и беспилотной опасности могут быть перебои с работой мобильного интернета. Действуют белые списки - сайт KP.RU находится в них, а значит вы можете оставаться в курсе последних новостей.