Гроза может обрушиться на Самарскую область 4 июля

Вместе с грозой в Самарскую область может прийти небольшой дождь. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самарской области объявили желтый уровень погодной опасности. Все из-за грозы и сильного ветра, которые могут обрушиться на регион утром и днем 4 июля 2026 года.

«В Самарской области ожидается гроза, усиление ветра 15-18 м/с», - сообщили в Приволжском УГМС.

По прогнозам синоптиков, сегодня местами по региону ожидается небольшой дождь. При этом будет по-летнему жарко. Воздух прогреется до +28...+33 градусов.

ГУ МЧС по Самарской области призывает жителей не выходить из дома в непогоду. Если сильный ветер застанет на улице, следует укрыться в подземных переходах или подъездах зданий. Не стоит прятаться около стен домов и за остановками общественного транспорта. Также при сильном ветре опасно стоять около деревьев, ЛЭП, рекламных щитов и недостроев. Автомобилистам советуют поставить машину в гараж или припарковаться вдали от непрочных конструкций.

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