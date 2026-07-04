Движение частично ограничат на перекрестке Гагарина/Советской Армии в Самаре

Ограничение будет действовать до окончания ремонтных работ. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Вечером в субботу, 4 июля 2026 года, в Самаре частично перекроют движение транспорта на пересечении улиц Гагарина и Советской Армии. Ограничение введут на время ремонтных работ на водопроводной линии. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

С 20:00 4 июля этот перекресток будет доступен для проезда только по первым полосам прямо и направо. Поворот налево будет временно запрещен по всем направлениям. Такая схема движения будет действовать до окончания ремонтных работ. Точный срок пока неизвестен.

Что касается общественного транспорта, то на нем ограничения никак не скажутся. Автомобилистам же стоит заранее планировать свой маршрут. Ресурсники обещают сделать все возможное, чтобы восстановить движение на пересечении улиц Гагарина и Советской Армии в обычном режиме в кратчайшие сроки.

Схема ограничения движения. Фото: администрация Самары.

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