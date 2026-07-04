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НовостиОбщество4 июля 2026 7:19

Новый автобус до Крутых Ключей хотят запустить в Самаре

В Самаре планируют запустить новый автобус № 94 от улицы Красных Коммунаров до микрорайона Крутые Ключи
Анастасия ФИЛАТОВА
Новый автобусный маршрут будет возить пассажиров по нерегулируемым тарифам.

Новый автобусный маршрут будет возить пассажиров по нерегулируемым тарифам.

Фото: Дарья ДОЛИНИНА. Перейти в Фотобанк КП

В Самаре может появиться новый автобусный маршрут. Ему хотят присвоить номер 94. Планируется, что он будет ходить от улицы Красных Коммунаров до микрорайона Крутые Ключи. Об этом говорится в проекте постановления администрации Самары о внесении изменений в реестр муниципальных маршрутов.

Согласно документу, автобус № 94 будет курсировать по улицам XXII Партсъезда, Победы, проспекту Кирова, Вольской, Каховской, Металлургов, Алма-Атинской, Карла Маркса, Ракитовскому и Московскому шоссе, по дороге на АБЗ в поселке Козелки, по 24 км Московского шоссе, вновь по дороге на АБЗ в поселке Козелки, по улице Маршала Устинова, бульвару Финютина и улице Мира.

Планируется, что на маршруте будут работать 20 автобусов малого класса. Это будут регулярные перевозки по нерегулируемым тарифам.

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