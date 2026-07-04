Столетние пруды в Ботаническом саду приведут в порядок в Самаре

В прудах Ботсада обитают редкие виды зоопланктона, черепахи, коллекционные сорта кувшинок / Фото: Артем Ефимов / vk.com

В Самаре приведут в порядок Верхний и Нижний пруды в Ботаническом саду. Речь идет об искусственных водоемах, которым больше 116 лет. Их дно постепенно заиливается, а воды становится меньше. Об этом сообщил министр природных ресурсов и экологии Артем Ефимов.

«Ботанический сад — особо охраняемая природная территория регионального значения. Поэтому применять тяжелую технику нельзя — это разрушит биоценоз, который складывался больше века», — написал на своей странице в соцсети глава Минприроры региона.

По словам Артема Ефимова, в прудах Ботсада обитают редкие виды зоопланктона, черепахи, коллекционные сорта кувшинок. Кислородный режим в этих водоемах поддерживается за счет естественной растительности. Поэтому любое вмешательство должно быть максимально деликатным, отметил министр.

На встрече с коллективом Ботсада было решено провести дополнительное обследование дна. Нужно понять, сколько именно там ила и есть ли родники. Рассматриваются варианты точечной очистки. К примеру, удаление рогоза с корневищем вручную. Сотрудники сада уже делают это, но им нужна помощь.

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