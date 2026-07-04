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НовостиПроисшествия4 июля 2026 9:01

В Самарской области водитель Lada Kalina вылетел в кювет и погиб

Смертельное ДТП произошло на трассе в Шигонском районе вечером 3 июля
Анастасия ФИЛАТОВА
Две пассажирки легковушки попали после ДТП в больницу / Фото: Центр по делам ГО, ПБ и ЧС

Две пассажирки легковушки попали после ДТП в больницу / Фото: Центр по делам ГО, ПБ и ЧС

Вечером в пятницу, 3 июля 2026 года, на 48 км трассы Сызрань — Шигоны — Волжский Утес в Шигонском районе произошло ДТП со смертельным исходом. Там вылетела в кювет и опрокинулась Lada Kalina. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По предварительным данным сотрудников ГАИ, за рулем легкового автомобиля находился 38-летний мужчина. Он, двигаясь по трассе, не выбрал безопасную скорость и не удержал машину на дороге. Авто вылетело в кювет и опрокинулось.

«На месте ДТП работали пожарные-спасатели ПСО 37 противопожарной службы Самарской области. Они проводили аварийно-спасательные работы, в том числе отключение АКБ», — сообщили в Центре по делам ГО, ПБ и ЧС.

В результате аварии водитель легковушки погиб на месте. Также пострадали две его пассажирки — 40-летняя женщина и 13-летняя девочка. Их госпитализировали в ЦГБ Сызрани. В настоящее время сотрудники полиции продолжают устанавливать все детали происшествия. Проводится проверка.

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