Мужчина жестоко избил подростка на улице в Тольятти

Очевидцы сообщили, что мужчина сломал подростку ребро / Фото: паблик "ЧП Тольятти"

На днях в Автозаводском районе Тольятти произошло ЧП. Там мужчина напал на подростка — повалил его на землю и стал избивать. Об этом очевидцы сообщили в соцсетях.

По словам свидетелей конфликта, все началось с того, что парень стал задавать мужчине вопросы о запрещенных веществах. Тому они не понравились, и он пустил в ход кулаки. По предварительным данным, у подростка перелом ребра и другие травмы.

Информацию о случившемся прокомментировали в ГУ МВД по Самарской области. В ведомстве сообщили, что в полицию обратилась мама мальчика. Сейчас по ее заявлению проводится проверка.

«Сотрудники отдела полиции по Автозаводскому району Тольятти проводят проверку по заявлению местной жительницы о нанесении травм ее 13-летнему сыну неизвестным мужчиной на Цветном бульваре», - сообщили в облглавке.

Всех, кто что-либо знает о данном происшествии и его участниках, просят обращаться в ближайший отдел полиции или позвонить по телефону 112.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал