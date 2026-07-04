Молодого профессора самарского вуза заподозрили в мошенничестве

Ученого подозревают в хищении около 4,8 млн рублей, выделенных на научный проект. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Молодой профессор одного из вузов Самары стал фигурантом уголовного дела. Его подозревают в хищении бюджетных средств, выделенных на научные исследования, пишет Волга Ньюс.

По предварительной информации, ученый в период с июля 2020 года по июнь 2025 года работал над научным проектом в области химии. На его выполнение ему было выделено 27 млн рублей. Предполагается, что часть средств — около 4,8 млн рублей — мужчина похитил. И сделать он это мог следующим образом: требовал от своих сотрудников возврата части зарплаты, объясняя это тем, что деньги якобы пойдут на выполнение научного проекта.

На молодого профессора завели уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере». Максимальное наказание, которое ему может грозить, — до 10 лет лишения свободы и штраф до 1 млн рублей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал