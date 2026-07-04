Женщина пострадала при пожаре в квартире в Самаре

За прошедшие сутки сотрудники МЧС выезжали на тушение 15 пожаров. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В пятницу, 3 июля 2026 года, в Красноглинском районе Самары произошло ЧП. Там загорелась одна из квартир. К сожалению, без пострадавших не обошлось.

«В квартире горели домашние вещи на площади 2 кв. м. Пострадала женщина 1971 года рождения», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

Всего за прошедшие сутки в Самарской области произошло 15 пожаров. В частности, в Самаре в Железнодорожном районе горела макулатура на площади 100 кв. м, а в Промышленном районе — неэксплуатируемое здание на площади 150 кв. м. В селе Кинель-Черкассы пожарные выезжали на тушение частного дома, в Чапаевске — заброшенного здания, а в селе Дубовый Умет — надворных построек.

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