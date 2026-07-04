Подросток на Lada Priora устроил ДТП с мотоциклистом на перекрестке в Самаре

Фото: ГУ МВД России по Самарской области.
В пятницу, 3 июля 2026 года, в Октябрьском районе Самары произошло ДТП с участием подростка. Около 8:20 на пересечении улиц Гагарина и Авроры 17-летний парень на легковушке столкнулся с мотоциклом. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
По предварительным данным сотрудников ГАИ, подросток двигался на автомобиле Lada Priora по улице Гагарина со стороны улицы Революционной. На перекрестке с улицей Авроры он проехал на красный сигнал светофора и врезался в мотоцикл Yamaha под управлением 34-летнего мужчины.
В результате ДТП мотоциклист получил различные травмы. Пострадавшего доставили в больницу, где ему назначили стационарное лечение. В настоящее время полицейские продолжают выяснять все детали аварии. Проводится проверка.
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