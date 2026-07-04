Суд обязал компанию освободить участок в парке Дружбы в Самаре

Ранее «Спорт Парк» лишили права собственности на аттракцион «Астро Комета» / Фото: Алена ДЕМИНА

В Самаре компанию обязали освободить участок в парке Дружбы. Речь идет о территории, которую раньше занимал парк развлечений «Мави Лэнд». Решение вынес арбитражный суд Самарской области.

Судебная тяжба несколько лет шла между департаментом управления имуществом Самары и ООО «Спорт парк». Сначала чиновники добились, чтобы компанию лишили права собственности на аттракцион «Астро Комета» (американские горки), а теперь — демонтажа всех построек.

Арбитраж обязал компанию освободить участок площадью 20 140 кв. м в парке Дружбы, демонтировав забор и различные строения. В их числе: туалет, подстанция, сооружения сцены, аттракцион «Катальные горы». Сделать это ответчик должен будет за свой счет. После сноса всех построек ему необходимо будет привести территорию в пригодное для использования состояние.

Если компания не исполнит решение суда в течение 30 дней, то департаменту управления имуществом разрешат сделать это самостоятельно. При этом все расходы будут возложены на ответчика.

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