Словенский полузащитник Мартин Крамарич перешел в самарские «Крылья Советов»

Мартин Крамарич присоединился к самарской команде перед контрольным матчем со "Спартаком". Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов".

Состав футбольного клуба «Крылья Советов» пополнил новый игрок. Теперь за самарскую команду будет выступать словенский полузащитник Мартин Крамарич.

«Мартин Крамарич встретился с тренерским штабом и новыми одноклубниками после получения визы», - говорится в сообщении самарского клуба.

Команду ждало пополнение по прибытии в Москву. Туда «Крылья Советов» отправились, чтобы сыграть контрольный матч со «Спартаком» 4 июля.

Мартину Крамаричу 28 лет. Он воспитанник словенского клуба «Крка». Дебютировал в марте 2014 года в матче против «Марибора». После перешел в этот клуб, став в его составе чемпионом Словении. Позже выступал за «Кршко», «Браво», «Сочи» и национальную сборную.

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