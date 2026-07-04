Самарцы поддержали строительство храма пятидесятников в Куйбышевском районе

Эскиз нового религиозного учреждения, которое хотят построить в Куйбышевском районе. Фото: администрация Самары.

Стали известны результаты общественных обсуждений по поводу строительства нового религиозного учреждения в Куйбышевском районе Самары. Заявку подала церковь христиан веры евангельской (пятидесятников) «Христианская Миссия».

Территория, где хотят возвести новый храм, расположена в восточной части микрорайона Засамарская Слободка, между улицами Ростовской и Шоссейной. Ранее «Христианская Миссия» обратилась в мэрию Самары с просьбой предоставить ей разрешение на условно разрешенный вид использования двух участков общей площадью более 2,6 тыс. кв. м. Были назначены общественные обсуждения, в которых приняли участие 42 человека. Все они выступили за строительство религиозного учреждения:

«Хорошая идея. Лучше занять продуманным архитектурным объектом, чем стихийной парковкой или пустырем. Это благоустроит территорию».

«Отлично, если будет храм в этом районе! Нам нужно повышать духовно-нравственные ценности в нас и наших детях!»

«Я за. Церковь, да еще и такая современная - это явный плюс для визуала города и для жителей».

Как сообщили в мэрии Самары, вопрос о предоставлении разрешения на использование площадки под религиозное учреждение рассмотрят на ближайшем заседании комиссии, которое состоится в июле. Окончательное решение примет министерство градостроительной политики региона.

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